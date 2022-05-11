«Бавария» не интересуется Мане. Клуб следит за Нкунку и Антони на случай ухода Гнабри

не перейдет в «Баварию».

Несмотря на информацию о переговорах директора мюнхенцев Хасана Салихамиджича с агентом вингера , Sport1 утверждает, что не интересуется Мане, а встреча была посвящена Конраду Лаймеру из .

Также из чемпиона Германии не уйдет вингер Лерой Сане – его не собираются продавать этим летом.

«Бавария» надеется, что ей удастся продлить контракт с полузащитником Сержем Гнабри. Если же он все же уйдет, кандидатами ему на замену являются Кристофер Нкунку из «Лейпцига» и Антони из .

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