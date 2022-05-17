«ПСЖ» прекратил попытки удержать Мбаппе. Еще на прошлой неделе клуб был уверен, что убедит его остаться

«ПСЖ» признал поражение в борьбе за с .

Как пишет ESPN, ссылаясь на собственные источники, прекратил попытки удержать 23-летнего форварда в клубе. Парижане ждут, что в скором времени Мбаппе объявит о переходе в «Реал».

Мадридскому клубу еще предстоит уладить некоторые детали с юристом Килиана, но ничто не помешает переходу нападающего в «Реал» на правах свободного агента.

Еще на прошлой неделе «ПСЖ» был уверен, что убедит Мбаппе остаться, и делал все, чтобы уговорить его. Килиану предложили огромный контракт и 100% дохода от имиджевых прав, а также пообещали усилить состав и отдать ему капитанскую повязку.

Для Мбаппе деньги никогда не были решающим фактором. Он всегда хотел оказаться в «Реале», и сейчас в «ПСЖ» думают, что он исполнит свою мечту.

В этом сезоне 23-летний нападающий забил 36 голов и отдал 21 передачу в 44 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Его контракт с клубом действует до июня этого года.

Полную статистику футболиста можно изучить по ссылке.

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