Газизов о матче «Спартак» – «Зенит»: «Одна команда забила, выставила автобус и пыталась удержать победный счет»

поделился мнением об уровне игры в матче «Спартак» – «Зенит».

Матч 29-го тура в Москве завершился вничью – 1:1. Петербургский клуб сравнял счет в концовке, забив с пенальти.

– Почему увеличение числа команд РПЛ лучше, чем сокращение лиги?

– Можно много говорить, но тут легче всего вновь прибегнуть к цифрам. Возьмем для примера переходный сезон-2011/12. Первые 8 команд в первой части сезона сыграли 240 матчей, в которых забили 381 мяч. В 240 матчах на всех набрали 427 очков – 1,77 очков в среднем за матч при средней результативности 1,58 гола за игру. Во второй части сезона эти 8 клубов сыграли 112 матчей, набрали 146 очков на всех – 1,30 очков в среднем за матч, забив 128 мячей – в среднем 1,14 гола за игру. Из всей этой статистики можно сделать вывод: с сокращением числа команд сильно падает сумма набранных очков и количество голов. А при увеличении числа команд высока вероятность, что средняя результативность вырастет. Неправильно думать, что, увеличив сопротивление в матчах путем сокращения РПЛ, можно привлечь болельщиков на трибуны.

– А это не так?

– Нет. Чего далеко ходить – давайте вспомним недавнее дерби двух столиц – . О том, что это будет суперматч, кричали из каждого утюга. Посмотрите теперь, что пишут об этой игре. Одна команда забила, выставила автобус и пыталась удержать победный счет. Вы уверены, что через неделю аналогичный матч собрал бы хотя бы такое же количество зрителей? Лично я – нет. По накалу наша встреча с «Арсеналом» днем ранее явно превзошла так называемый матч тура.

Когда ты каждое воскресенье играешь против сильного клуба и добиваешься победы в одном матче из трех, ты просто начинаешь чувствовать себя середняком. Вместе с этим интерес болельщиков к тебе начнет гаснуть. За топ-клубы в большинстве болеют именно те, кто хочет чувствовать себя частью победы. А в регионах большой процент болельщиков, которые поддерживают команду независимо от результата и заодно ходят смотреть на топ-клубы, – сказал генеральный директор «Уфы».

Перепись болельщиков «Спартака»! Отметьте на карте, откуда вы болеете за любимый клуб