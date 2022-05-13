РПЛ рассматривает 5 вариантов проведения следующего сезона. Среди них – создание Кубка лиги и расширение РПЛ

В РПЛ рассматривают 5 вариантов системы следующего сезона.

По информации Sports.ru, в среду РПЛ отправила клубам варианты того, как может проводиться сезон-2022/23. Всего предложений 5:

1) РПЛ проводится как обычно: 16 команд играют 30 туров. В календарь сезона добавляется Кубок лиги;

2) 16 команд проводят 30 туров, затем клубы делятся на три группы в соответствии с занятыми местами: команды с 1-го по 4-е места, с 5-го по 12-е и с 13-го по 16-е;

3) 16 команд проводят 30 туров, а затем делятся на две восьмерки;

4) 16 команд проводят 30 туров, после чего делятся на группы по географическому признаку. Причина – в ограничениях на авиаперелеты;

5) РПЛ расширяется до 18 команд.

, , «Сочи», , , не поддерживают расширение лиги. Эти клубы склоняются к сохранению РПЛ в нынешнем виде, а в освободившиеся дни предлагают проводить Кубок РПЛ.

Новый Кубок РПЛ предлагается делать не официальным спортивным, а коммерческим, так как ни одна европейская федерация не может проводить матчи под своей эгидой в еврокубковые слоты.

При обсуждении формата Кубка лиги рассматривались три варианта:

1) классический кубковый формат;

2) аналог еврокубков: группы по четыре команды, далее – плей-офф по два матча и финал;

3) аналог киберспортивного турнира: 4 группы, далее – плей-офф по системе double elimination, при которой проигравший продолжает борьбу в турнире.

Антикризисная идея топ-клубов – Кубок РПЛ с форматом как в киберспорте. Детали плана

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