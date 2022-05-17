Газизов об обилии московских клубов в РПЛ: «Мы боремся за зрелище для одного города? 7 из 15 городов-миллионников не представлены в лиге»

объяснил позицию «Уфы» по поводу расширения .

– Вы выступаете за расширение РПЛ. Согласны, что это выглядит как попытка сохранить «Уфу» в РПЛ?

– В корне не согласен. «Уфа» более пяти лет выступает за расширение лиги, и все мои коллеги об этом знают. Мы говорили о необходимости увеличения количества клубов в РПЛ даже в сезон, когда выступали в еврокубках. Оказавшись в жестком цейтноте летом 2018 года, мы провели 12 матчей за 38 календарных дней. Уже тогда было ясно – если мы хотим успешно играть в Европе, нашему чемпионату необходимо расширение. Мы просто не обучены играть в таком плотном режиме.

– Но ведь можно придумать дополнительный турнир, чтобы увеличить количество игр.

– Мы сейчас говорим исключительно о чемпионате. Мотивация в чемпионате и в дополнительных турнирах разная. Дело не только в количестве матчей, но и в невозможности большей части клубов нормально планировать свою коммерческую деятельность. Российские команды часто упрекают в том, что они сидят на бюджетной игле. Но как привлечь дополнительных спонсоров, если четыре из 16 клубов в теории могут ежегодно понижаться в классе? Это 25 процентов от общего количества команд РПЛ, такого нет ни в одной топ-лиге. Так уже дважды было.

В РПЛ много зависит от случая. Сейчас, перед заключительным туром, шесть команд борются за выживание. Может, с точки зрения интриги это и вызывает интерес, но как этим командам планировать свою будущую трансферную политику и коммерческую деятельность? Мы постоянно говорим о том, что клуб должен зарабатывать сам, и ежегодно ведем переговоры с крупными спонсорами, в том числе и иностранными. Но в итоге в переговорах все упирается в то, что российский чемпионат относится к повышенной группе риска из-за того, что четверть клубов могут понижаться в классе каждый год.

– Противники расширения вспоминают о сложных перелетах в Хабаровск и Владивосток.

– Конечно, удобно добираться на выездные матчи менее чем за час на клубном автобусе. У нас уже из 16 команд – пять из Москвы. В России 15 городов-миллионников, семь из них не представлены в РПЛ, а еще три (Нижний Новгород, Уфа и Казань) принято считать более хоккейными. В случае выхода в высший дивизион и сохранения текущих 16 участников 40% клубов РПЛ будут представлять московский регион. Нигде в мире нет подобной картины.

Мы боремся за зрелище для одного города? Я уже не раз говорил о том, что Россия – это не только Москва, но и Кавказ, Сибирь, Урал, Дальний Восток и так далее. Многомиллионная армия болельщиков лишена возможности прийти на стадион, чтобы увидеть лучших футболистов страны в своем городе. По факту, для России даже 18 клубов в Премьер-лиге – это ничтожно мало. Наверное, их уже сегодня должно быть не менее 20, – сказал генеральный директор «Уфы».

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам