Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил против упоминания Олега Тинькова в названии .

Как передает URA.ru, член комитета по безопасности и противодействию коррупции призвал убрать любые отсылки к бизнесмену из проектов, имеющих отношение к государству.

Эта инициатива касается и наименования чемпионата России – Тинькофф Российской премьер-лиги. АО выступает титульным спонсором лиги.

Олег Тиньков ранее опубликовал критические комментарии касательно событий на Украине и российской армии. После этого банк объявил, что проведет ребрендинг и «оставит бренд «Тинькофф» для истории».