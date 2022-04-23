Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил против упоминания Олега Тинькова в названии РПЛ.
Как передает URA.ru, член комитета по безопасности и противодействию коррупции призвал убрать любые отсылки к бизнесмену из проектов, имеющих отношение к государству.
Эта инициатива касается и наименования чемпионата России – Тинькофф Российской премьер-лиги. АО «Тинькофф Банк» выступает титульным спонсором лиги.
Олег Тиньков ранее опубликовал критические комментарии касательно событий на Украине и российской армии. После этого банк объявил, что проведет ребрендинг и «оставит бренд «Тинькофф» для истории».