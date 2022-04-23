Депутат Хамзаев призвал убрать упоминание Тинькова из названия РПЛ из-за политических комментариев бизнесмена

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил против упоминания Олега Тинькова в названии РПЛ.

Как передает URA.ru, член комитета по безопасности и противодействию коррупции призвал убрать любые отсылки к бизнесмену из проектов, имеющих отношение к государству.

Эта инициатива касается и наименования чемпионата России – Тинькофф Российской премьер-лиги. АО «Тинькофф Банк» выступает титульным спонсором лиги.

Олег Тиньков ранее опубликовал критические комментарии касательно событий на Украине и российской армии. После этого банк объявил, что проведет ребрендинг и «оставит бренд «Тинькофф» для истории».

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