Генич о словах Тинькова про Галицкого: «Мерзковато. Думаю, Сергей Николаевич очень переживает, потому что не ожидал такого»

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Константин Генич рассказал о реакции владельца «Краснодара» Сергея Галицкого на критику от Олега Тинькова. 

«В этом интервью он рассказал, что встречался с Сергеем Николаевичем в Италии. И слова, которые он произнес в этом интервью после их общения, — это мерзковато.

Думаю, что Сергей Николаевич не ожидал, что он произнесет такие слова. Потому что у них была непринужденная милая беседа, они друг другу сделали комплименты, а потом он идет на интервью и говорит: «Что же ты молчишь?»

Галицкий видел это интервью. Я свою позицию Сергею Николаевичу написал в сообщении. Думаю, что он очень переживает, потому что не ожидал этого. Он сказал, что они толком не были знакомы, потом Тиньков вышел на связь и предложил встречу», – сказал Генич.

Тиньков о спецоперации: «Лучше бы Галицкий высказался. Я ему говорю: «У тебя «Краснодар» заберут, стадион, парк? Ты же все равно для людей построил. Ну не отмолчишься»

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