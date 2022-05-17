Черчесов о невыходе «Ференцвароша» в группу ЛЧ: «Не люблю слово «если». Это в чем-то неуверенность, но нам это не надо»

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Станислав Черчесов высказался о перспективах «Ференцвароша» в Лиге чемпионов.

 – Если вы не попадете в групповую стадию Лиги чемпионов, потеряете ли вы мотивацию работы здесь?

– Но вы же знаете еще одно слово, которое я здесь еще не сказал, которое не люблю. Это «если». «Если» – это в чем-то неуверенность, какие-то сомнения, но нам это не надо. Нам надо дождаться жеребьевки, когда играем, что играем. Сборы провести. И тогда спокойно решать задачи.

– Вы уже посмотрели список тех, с кем вы можете в квалификации встретиться?

– Нет.

– Пока не соизмеряли эту ситуацию?

– Нет.

– Но Лига чемпионов – это основная ваша сейчас задача?

– Вот эти задачи мы решили, а сейчас будет квалификация Лиги чемпионов. Значит, надо ее решать. Потом начнется чемпионат. И там надо решать. По поводу выступлений. Естественно, хочется попасть в Лигу чемпионов, – сказал главный тренер «Ференцвароша».

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