Черчесов о «Ференцвароше»: «К концу сезона команда сплотилась, игроки работают как профессионалы»

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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов подвел итоги сезона с двумя трофеями.

«Моя оценка касается не только сегодняшней игры [с «Дьирмотом»], но и всей весенней части сезона.

Думаю, к концу сезона команда сплотилась, футболисты работают как профессионалы и сделали то, что я от них ожидал. Мы можем уйти на перерыв с хорошими ощущениями. В следующем сезоне у нас будет еще больше работы», – заявил Черчесов.

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