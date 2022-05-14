Черчесов о «Ференцвароше»: «К концу сезона команда сплотилась, игроки работают как профессионалы»

Главный тренер подвел итоги сезона с двумя трофеями.

«Моя оценка касается не только сегодняшней игры [с ], но и всей весенней части сезона.

Думаю, к концу сезона команда сплотилась, футболисты работают как профессионалы и сделали то, что я от них ожидал. Мы можем уйти на перерыв с хорошими ощущениями. В следующем сезоне у нас будет еще больше работы», – заявил Черчесов.

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