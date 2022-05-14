Станислав Черчесов: «В Венгрии прибавили в управлении футболистами. 26 топ-игроков из 15 стран»

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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, в чем прибавил в Венгрии. 

– Вы здесь как тренер прибавили?

– Я бы не сказал, что мы прибавили. Мы прибавили не в плане тактики или еще в чем-то. 

Мы прибавили в управлении футболистами, представляющими 15 стран. 26 топ-футболистов, среди которых нет проходных, всеми игроками надо управлять. Вот в управлении – однозначно, – отметил Черчесов. 

Также бывший тренер сборной России рассказал о задачах, которые ставятся перед «Ференцварошем». 

– Мы же внутри команды какие-то задачи ставим, которые мы на улице пока не говорим. Но это я в раздевалке сказал после победы в Кубке, что эту задачу-минимум мы выполнили. А ту задачу, которую мы обсуждали внутренне, ее надо еще решать. Потом время придет, я скажу какую.

– Групповая стадия Лиги чемпионов. У вас написано в контракте, что вы должны там оказаться?

– Нет. У меня не записано, что я чемпионом должен стать и Кубок взять.

– Вы для себя как водораздел определяете? Группа Лиги чемпионов, если вы туда попадаете или не попадаете…

– Чемпионат, Кубок и идем дальше. Вот барьер, и его надо решать, – заявил тренер.

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