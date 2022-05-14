«Ференцварош» при Черчесове: 11 побед, 3 ничьих, 3 поражения в 17 матчах чемпионата Венгрии

«Ференцварош» выиграл 11 из 17 матчей при в чемпионате Венгрии.

В матче заключительного 33-го тура команда под руководством российского специалиста обыграла «Дьирмот» (2:1).

В рамках венгерского чемпионата «Ференцварош» при Черчесове провел 17 матчей, в которых было зафиксировано 11 побед, 3 ничьих и 3 поражения.

Команда из Будапешта досрочно стала чемпионом в 29-м туре.

11 мая стал обладателем Кубка Венгрии, обыграв в финале «Пакш» – 3:0.

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