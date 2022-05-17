АПЛ и FA поддержали хавбека «Блэкпула», совершившего каминг-аут: «Футбол – игра для всех»

Теги премьер-лига Англия Блэкпул чемпионшип Футбольная ассоциация Англии ЛГБТ дискриминация контент Джейк Дэниэлс Футбол

АПЛ и FA поддержали хавбека «Блэкпула» Джейка Дэниэлсасовершившего каминг-аут.

«Мы поддерживаем Джейка и верим, что футбол – игра для всех. Клубы и сообщества становятся сильнее, когда каждый чувствует радушный прием и на поле, и за его пределами. Все мы должны сделать все возможное, чтобы это реализовать, именно поэтому мы должны выступать против дискриминации и в поддержку ЛГБТК+ сообщества», – говорится в заявлении Премьер-лиги.

«Джейк, ты источник вдохновения для всех нас, и мы полностью поддерживаем твое решение открыто рассказать об этом. Футбол – игра для всех, в его основе лежит разнообразие, и это крайне положительный шаг, так как мы стремимся построить инклюзивную игру, которой все сможем гордиться», – отметили в Футбольной ассоциации Англии.

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