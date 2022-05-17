Невилл о каминг-ауте хавбека «Блэкпула»: «Требуется невероятное мужество. Важный день для футбола»

поддержал хавбека «Блэкпула» , совершившего каминг-аут.

«То, что он сделал, требует невероятного мужества. Еще лет 15-20 это казалось бы немыслимым.

Я и представить не могу, насколько сложно ему было. Это чрезвычайно важный день для него и для всего английского футбола. Очень важный момент для футбола.

В футболе подобное остается проблемой. Мы знаем, что с точки зрения болельщиков такие шаги уже приемлемы, но вот в раздевалке все может быть иначе, потому в командах существуют своеобразные церемонии посвящения, там есть давление со стороны сверстников и тому подобные явления. Представьте себе, что чувствует в таких эгоистичных местах 16-летний подросток.

Я поражен тем, насколько зрелым было выступление Джейка», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Sky Sports.

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