Игрок-гей Дэниэлс о гомофобии: «Я играю в футбол, а обидчики что-то кричат, но все же платят за матч. Я остаюсь собой и зарабатываю деньги»

Хавбек , признавшийся, что он гей, поделился мнением о гомофобии.

«Тема гомосексуализма в футболе все еще остается табу. Это связано с тем, что многие игроки хотят быть известными благодаря своей мужественности, в то время как люди считают, что гей – человек слабый, что это может стать поводом для насмешек во время игры.

Я понимаю, что порой могу сталкиваться с гомофобией. Но я смотрю на это так: я играю в футбол, а обидчики что-то кричат, но все же платят за то, чтобы посмотреть на мою игру. Значит, я остаюсь собой, но зарабатываю на этом деньги. В общем, кричите что хотите, разницы нет. Я не отучу людей говорить гадости, но могу научиться не обращать на это внимание», – сказал Дэниэлс.

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