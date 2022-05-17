Аллегри о 2:2 с «Лацио»: «Олицетворение сезона «Ювентуса». Нам нужно снова привыкать к победам»

рассказал о планах на следующий сезон.

Тренер «бьянконери» дал комментарий после матча с (2:2).

«Мы выигрывали, игроки хорошо справлялись, но такое случается. В некотором роде это олицетворение сезона «Ювентуса». Нам нужно снова привыкать к победам.

Я общался с руководством клуба, у нас есть четкие идеи, хоть рынок и непредсказуем, естественно.

Думаю, что мы заложили хороший фундамент. Такие игроки, как Влахович и Закария, только что прибыли, и в следующем сезоне они станут лучше», – сказал Аллегри.

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