У «Ювентуса» 2 поражения и ничья в 3 последних играх. Дальше – «Фиорентина» Кокорина

«Ювентус» не смог одержать победу ни в одном из последних трех матчей.

Команда Массимилиано Аллегри упустила преимущество в два мяча в игре 37-го тура чемпионата Италии с «Лацио» (2:2).

В последний раз туринцы выигрывали 1 мая – у «Венеции» (2:1). Затем последовали поражения от «Дженоа» (1:2) в Серии А и «Интера» (2:4) в Кубке Италии, а также сегодняшняя ничья.

В последнем матче сезона «Ювентус» встретится с «Фиорентиной» – это произойдет 22 мая.

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