Дибала разрыдался после матча с «Лацио» – последнего за «Юве». Одноклубники подбрасывали его в воздух

Пауло Дибала расплакался после матча «Ювентуса» с «Лацио» (2:2).
Перед матчем форвард попрощался с «Ювентусом», объявив, что эта игра станет для него последней в клубе.
Дибалу заменил на 78-й минуте под аплодисменты трибун.
После матча, во время церемонии, посвященной уходу Джорджо Кьеллини и Дибалы, Пауло не смог сдержать эмоции и разрыдался.
Партнеры по команде поддержали аргентинца, обняв и несколько раз подбросив в воздух.
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