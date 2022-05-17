Дибала разрыдался после матча с «Лацио» – последнего за «Юве». Одноклубники подбрасывали его в воздух

расплакался после матча с (2:2).

Перед матчем форвард попрощался с «Ювентусом», объявив, что эта игра станет для него последней в клубе.

Дибалу заменил на 78-й минуте под аплодисменты трибун.

После матча, во время церемонии, посвященной уходу и Дибалы, Пауло не смог сдержать эмоции и разрыдался.

Партнеры по команде поддержали аргентинца, обняв и несколько раз подбросив в воздух.

От Дибалы и Суареса до Михаэля Цорка и Руди Феллера. В топ-лигах парад прощаний 😢

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