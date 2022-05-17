Фердинанд о том, что Роналду не претендует на приз игроку сезона АПЛ, а Сака – да: «Смехотворно. Криштиану подумает: «Да как вы посмели?»

недоволен тем, что не претендует на приз игроку сезона АПЛ.

В шортлист попали Трент Александер-Арнолд, Джеррод Боуэн, Жоау Канселу, Кевин де Брюйне, , Мохамед Салах, Сон Хын Мин, Джеймс Уорд-Проуз.

«Сака в числе номинантов? Я бы пока его не включал в такой список. Тем более не в случае, когда Роналду в группе претендентов нет. Не в этом сезоне.

Роналду должен быть выше трех или даже четырех парней в этом списке. Вероятно, он не выиграл бы, но если говорить о списке претендентов в целом, то это смехотворное решение.

Он воспримет это как проявление неуважения, но лишь зарядится на будущее. Он подумает: «Да как вы посмели?»

Если дело в статистике, то он скажет: «Да я забил больше, чем большинство претендентов, не считая Салаха, вы вообще что себе думаете?» – заявил экс-защитинк в своем подкасте.

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