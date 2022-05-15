Калиду Кулибали: «Надеюсь, однажды Мане возьмет «Золотой мяч». Это отличный игрок»

надеется, что получит .

– Кто ваш любимый игрок?

– Садьо Мане, потому что мы вместе играем за сборную, я часто встречаюсь с ним. Это отличный игрок. Надеюсь, однажды он выиграет «Золотой мяч».

– А что вы думаете о Бензема?

– Я уже очень, очень давно говорю, что Бензема – один из лучших игроков и нападающих мира. Против Бензема мне было тяжелее всего играть, потому что он очень умен.

Когда я сыграл против него четыре года назад, то сказал, что это сильнейший нападающий. Сегодня он показывает, что я не ошибся, – сказал защитник в интервью Onze Mondial.

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