Карим Бензема: «Мечтаю о «Золотом мяче», но получу его, если интересы команды буду ставить выше своих»

прокомментировал получение награды от Союза футболистов Франции.

Форвард был назван лучшим французским игроком этого сезона, выступающим за пределами страны.

«Я очень рад, это всегда повод для гордости. Этот приз тяжело завоевать, есть много очень хороших игроков.

Стал ли я тем форвардом, о котором мечтал? Думаю, да. Статистика для меня не самое главное. Я стараюсь помогать команде, чтобы она забивала.

Конечно, мечтаю о , но получу его, если интересы команды буду ставить выше своих», – сказал Бензема.

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