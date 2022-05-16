Клопп о финале ЛЧ с «Реалом»: «Ливерпуль» – не явный фаворит. Сыграем против команды с самым большим опытом в ЛЧ на планете»

высказался о финале Лиги чемпионов между и .

«Если мы проводим сезон так, как проводим, берем Кубок лиги и до конца боремся за титул, то, как я считаю, это хороший сезон. Кубок Англии – важнейший турнир. Это отличные ощущения. Победа снимает давление и делает ситуацию более приятной.

Было бы здорово, если бы мы выиграли через несколько недель. Но мы сыграем против команды, у которой самый большой опыт в Лиге чемпионов на этой планете.

«Ливерпуль» не является явным фаворитом. Победить может любая команда, и даже небольшое преимущество пойдет нам на пользу. Они уже выиграли чемпионат. Нас ждет невероятная игра», – сказал тренер «Ливерпуля».

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