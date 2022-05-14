Морьентес о «Ливерпуле» в ЛЧ: «Самая мощная команда – сильнее «Баварии», «ПСЖ», «Сити». Для «Реала» это худший соперник»

считает, что «Ливерпуль» – самая неудобная команда для «Реала».

«Когда начался турнир, я сказал, что единственная команда, которую я бы не хотел видеть в матче против «Реала», – это «Ливерпуль». Теперь этого не избежать.

На мой взгляд, это самая мощная команда. Самая сильная. Сильнее, чем «Бавария», «ПСЖ», «Сити»...

Что касается «Мадрида», то это худший соперник для него. Это команда, которая очень хорошо бежит, у которой очень быстрые игроки в атаке, а «Реал» сильно страдает, когда высоко прессингует и играет с высокой линией обороны.

Раньше нужно было быть осторожным с тремя игроками: Салахом, Фирмино и Мане, теперь еще есть Жота и Луис Диас. Пять нападающих.

У них хорошая атака, но их шансы выиграть – 50%. Даю им ни больше, ни меньше», – сказал бывший нападающий и .

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