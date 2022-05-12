Фабиньо не сыграет с «Челси» в финале Кубка Англии из-за травмы. Он может восстановиться к финалу ЛЧ

Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия Кубок Англии Юрген Клопп Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА травмы Джордан Хендерсон Фабиньо Футбол

Фабиньо не сыграет за «Ливерпуль» в финале Кубка Англии против «Челси».

Из-за мышечной травмы 28-летний полузащитник был заменен в первом тайме матча между «Ливерпулем» и «Астон Виллой» (2:1) в АПЛ.

«Есть хорошие шансы, что он сыграет в финале Лиги чемпионов.

Нужно справляться с этим, потому что мы можем это сделать. Его наличие или отсутствие в составе – это большая разница, но все в порядке. Это нормально, такое случается. Это не та позиция, на которой есть 12 вариантов. У нас есть несколько игроков [которые могут заменить Фабиньо].

Хендерсон вышел на замену и сыграл невероятно. Он проводил прекрасные матчи на позиции шестерки в этом сезоне, так что для нас это не проблема», – сказал тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

Финал Кубка Англии, в котором сыграют «Ливерпуль» и «Челси», состоится 14 мая. Финал Лиги чемпионов, где соперником «Ливерпуля» станет «Реал», пройдет 28 мая.

В этом сезоне бразилец провел 47 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах и забил 8 голов. Его статистику можно изучить здесь.

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные