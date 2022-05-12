Фабиньо не сыграет с «Челси» в финале Кубка Англии из-за травмы. Он может восстановиться к финалу ЛЧ

Фабиньо не сыграет за «Ливерпуль» в финале Кубка Англии против «Челси».

Из-за мышечной травмы 28-летний полузащитник был заменен в первом тайме матча между и «Астон Виллой» (2:1) в .

«Есть хорошие шансы, что он сыграет в финале Лиги чемпионов.

Нужно справляться с этим, потому что мы можем это сделать. Его наличие или отсутствие в составе – это большая разница, но все в порядке. Это нормально, такое случается. Это не та позиция, на которой есть 12 вариантов. У нас есть несколько игроков [которые могут заменить Фабиньо].

Хендерсон вышел на замену и сыграл невероятно. Он проводил прекрасные матчи на позиции шестерки в этом сезоне, так что для нас это не проблема», – сказал тренер «Ливерпуля» .

Финал Кубка Англии, в котором сыграют «Ливерпуль» и , состоится 14 мая. Финал Лиги чемпионов, где соперником «Ливерпуля» станет , пройдет 28 мая.

В этом сезоне бразилец провел 47 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах и забил 8 голов. Его статистику можно изучить здесь.

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