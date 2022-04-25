Круговой о легионерах «Зенита»: «По ним не скажешь, что задумываются об отъезде. Разговоров таких нет»

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Данил Круговой рассказал, что легионеры «Зенита» не думают об отъезде.

– Как сегодня в «Зените» себя чувствуют легионеры?

– Абсолютно нормально. По ним вообще не скажешь, что они задумываются, чтобы уехать. Да и разговоров таких нет.

– На каком языке с ними общаетесь?

– Перекидываемся словечками где-то на русском, где-то на английском. Вообще, английский надо учить, конечно. Еще в детстве пытался, мама возила к репетитору, однако особо у меня не получалось. Хотя стремление было. Но языки же всем по-разному даются – тут все индивидуально, – сказал защитник «Зенита».

Ранее контракт с российским клубом расторг Ярослав Ракицкий. Дуглас Сантос, Деян Ловрен, Клаудиньо, Вильмар Барриос, Вендел, Малком и Юри Алберто продолжают выступать за «Зенит».

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