Слуцкий об угрозе вылета для «Рубина»: «Исинбаева говорила: «Пока у меня есть попытка, я не проиграла». Здесь то же самое»

высказался после разгрома «Рубина» от (0:3).

– Сложно что-то комментировать. «Урал» был сильнее, одержал заслуженную победу. Могу только поздравить их с этим.

– Чудовищная разница в контроле мяча. Это «Урал» не дал вам сыграть, или «Рубин» не показал уровень, на который способен?

– Нам бы понять тот уровень, на который мы способны. Тогда было бы несколько легче отвечать мне на ваш вопрос.

– Показалось, что в мотивации вы тоже уступили. Почему?

– Если бы была шкала для оценки мотивации, наверно я бы мог что-то говорить. Очень сложно ответить на вопрос, касающийся оценки мотивации.

– Вы не сделали замены в перерыве. Вас устраивала игра в первом тайме?

– Нет, не устраивала. Но у нас по существу на скамейке молодые ребята, которые не имеют опыта игры даже в ФНЛ. Если вы мне скажете, кого надо было выпустить, я с удовольствием воспользуюсь вашим советом.

– Это 16-е поражение в сезоне. У вас всегда был нетривиальный способ поведения во время игры – вы раскачивались в кресле. Сегодня вы как лев в клетке ходили по бровке. Правильно ли, что времени на раскачку у вас больше нет?

– Глубоко загнули. Но я уже три года, как вот так хожу. Три года уже нет времени на раскачку.

– Сейчас тяжелая ситуация. В Кубке вылетели 0:3, сейчас тот же счет. Есть ли предпосылки для вашей отставки?

– От «Енисея» вылетели 1:3. А почему вы не привели в пример 0:6 от «Сочи»? Это более достойный результат, вы считаете? Или 0:6 вы оцениваете как техническое поражение?

– «Рубин» проиграл «Уралу» и приблизился к зоне прямого вылета. Вы все еще верите в сохранение места в Премьер-лиге?

– Это странный вопрос. Конечно, перед каждой игрой ты должен верить в любые шансы. Объективно, мы имеем много проблем, мы потеряли много игроков по ходу сезона, это уникальная ситуация для нашей команды. Известная прыгунья Елена Исинбаева говорила: «Пока у меня есть попытка, я не проиграла». Здесь то же самое.

– Шатов принял участие в двух голах «Урала», хотя сезон начинал в . Можете рассказать, почему игрок не захотел играть в Казани, пытались ли его уговорить?

– Это известно, мы говорили про эту историю. У него был повышенный травматизм, поэтому он решил покинуть команду. А после того, как он возобновил свои занятия, ему было легче в «Урале», потому что он считал, что у нас очень высокий уровень конкуренции, ему будет трудно конкурировать в центральной зоне с Хакшабановичем, Ин Бомом и так далее. Он считал, что получит больше игрового времени в «Урале».

– «Рубин» рискует вылететь в ФНЛ напрямую, если проиграет «Уфе» в последнем туре. Какие у вас ожидания от заключительной игры, за счет чего можно спастись?

– За счет того, что болельщики придут и будут нас поддерживать, – сказал тренер «Рубина».

«Рубину» грозит прямой вылет, у 4 команд может быть по 30 очков. Все расклады битвы за выживание в РПЛ

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