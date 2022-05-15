Леонид Слуцкий: «Урал» был сильнее и выиграл по делу. У «Рубина» на каждый матч новая система»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от «Урала» (0:3) в РПЛ.
– Не было ощущения, что у «Урала» сегодня получалось все, а у «Рубина» – ничего?
– Да, «Урал» был сильнее и выиграл по делу. Могу только поздравить соперника с заслуженной победой.
В перерыве мы, как всегда, делали какие-то тактические поправки, потому что мы на каждую игру выходим с новой системой. Сегодня играли 4-4-2, потому что не было других вариантов из-за травм у Игнатьева и Мусаева.
Замены мы сделали в тот момент, когда уже было сложно что-то изменить, – заявил Слуцкий в эфире «Матч Премьер».
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