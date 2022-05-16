Шалимов о 3:0 с «Рубином»: «Лучшая игра «Урала» в сезоне. Выдохнули наконец-то»

Главный тренер подвел итоги матча с (3:0).

«Впечатления наилучшие и позитивные. Добились результата, который нам нужен был, но надо сказать, что стыков мы еще не избежали — у нас еще одна игра.

В раздевалке было радостно, мы выдохнули наконец-то. Доволен качеством игры, результатом. Помазун — молодец. Вытащил удар со стандарта во втором тайме.

Также еще раз надо сказать спасибо болельщикам, потому что сезон выдался тяжелейший. Никакого негатива, свиста во время и после игр не было с их стороны, а только поддержка, все было тепло и горячо. Ребята сегодня показали качество игры и результат. Это была наша лучшая игра в сезоне по игре и по результату.

Последние четыре игры было качество, включая игру со «Спартаком». После того как мы перестроились на четыре защитника, как Шатов набрал форму и начал играть «десятку», у нас добавился один игрок в середине, и я подумал, что это наше направление, и нам необходимо стремиться так играть, потому что это интересно смотреть болельщикам.

Команда на поле сегодня получила удовольствие. Мне кажется, что это важно для футболистов», – сказал Шалимов.

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