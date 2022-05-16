Лаутаро – 6-й в истории «Интера» игрок до 25 лет с 20+ голами в сезоне Серии А

Теги Интер Роналдо серия А Италия Сандро Маццола Мауро Икарди Джузеппе Меацца Лаутаро Мартинес Футбол

Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес сделал дубль в матче чемпионата Италии с «Кальяри» (3:1).

Аргентинец стал шестым в истории миланского клуба игроком, забившим не менее 20 голов в одном сезоне Серии А в возрасте до 25 лет.

Ранее это удалось Джузеппе Меацце, Сандро Маццоле, Антонио Анджелилло, Роналдо и Мауро Икарди.

Всего в 34 играх текущего чемпионата на счету Лаутаро 21 гол. Подробнее его статистика – здесь.

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные