Лаутаро – 6-й в истории «Интера» игрок до 25 лет с 20+ голами в сезоне Серии А

Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес сделал дубль в матче чемпионата Италии с «Кальяри» (3:1).
Аргентинец стал шестым в истории миланского клуба игроком, забившим не менее 20 голов в одном сезоне Серии А в возрасте до 25 лет.
Ранее это удалось Джузеппе Меацце, Сандро Маццоле, Антонио Анджелилло, Роналдо и Мауро Икарди.
Всего в 34 играх текущего чемпионата на счету Лаутаро 21 гол. Подробнее его статистика – здесь.
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