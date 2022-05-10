«Интер» продаст Лаутаро, если за него предложат 60-70 млн евро, несмотря на желание форварда остаться

«Интер» намерен продать Лаутаро Мартинеса, если за него предложат 60-70 млн евро.
Как утверждает Corriere della Sera, клуб продаст форварда, если за него предложат 60-70 миллионов евро, несмотря на желание аргентинца остаться в «Интере».
Если придется сменить клуб, то Лаутаро предпочел бы перейти в «Барселону», а не в «Атлетико». Вариант с продолжением карьеры в Англии ему не так интересен.
В этом сезоне 24-летний форвард забил 23 гола и отдал 3 передачи в 45 матчах за «Интер» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.
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