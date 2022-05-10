«Лаутаро думает об «Интере» и чемпионстве. Он счастлив, мы не ищем трансфера». Агент Мартинеса о слухах

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Агент Лаутаро Мартинеса заявил, что его клиент не собирается покидать «Интер»

«Иногда пресса публикует новости о его возможном трансфере, но Лаутаро думает об «Интере», чтобы радовать болельщиков, стать чемпионом, а затем работать на чемпионате мира.

Мы не ждем и не ищем трансфера. Он в «Интере», он счастлив, город замечательный. Мы думаем об «Интере», – сказал Алехандро Каманьо в эфире передачи ¿Cómo te va?

Сообщалось, что «Интер» продаст Лаутаро, если за него предложат 60-70 млн евро, несмотря на желание форварда остаться.

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