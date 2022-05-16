«Шинник» Евсеева вернулся в Олимп-ФНЛ, «Металлург» вылетел

Теги Олимп-ФНЛ Вадим Евсеев Шинник Олимп-II дивизион ФНЛ Металлург Липецк Футбол

«Шинник» сыграл вничью с петербургским «Динамо» (1:1) в матче Олимп-ФНЛ-2.

За 4 тура до финиша ярославский клуб под руководством главного тренера Вадима Евсеева досрочно стал победителем группы 2а и завоевал путевку в Олимп-ФНЛ, где выступал в прошлом сезоне.

В 37-м туре Олимп-ФНЛ «Металлург» уступил «Факелу» (1:2) и лишился шансов на сохранение прописки в лиге.

За тур до финиша клуб из Липецка занимает в таблице предпоследнее, 19-е место.

Ранее из Олимп-ФНЛ вылетели «Текстильщик» и «Ротор».

Таблица Олимп-ФНЛ

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