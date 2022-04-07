Вадим Евсеев: «Мне нравится охота. Опасности не чувствовал, в последнее время с вышки стрелял»

Вадим Евсеев рассказал об увлечении охотой.
– Вы дружите с Лоськовым. Почему именно с ним сошлись?
– Мы играли не только в «Локомотиве», но и потом в «Сатурне». Вместе с ним охотимся.
Причем семь лет ездил с Лоськовым – ни разу на меня зверь не вышел. На кого-то выходили кабан и лось, а на меня только косуля через семь лет. Попал. Хотя так было первые семь лет с 2002 года. А сейчас, наоборот – результативно. Хватает одного патрона.
– Из чего стреляете?
– У меня двустволка, а у Лоськова – нарезной ствол. Получается, что я в ближнем бою, а он в дальнем.
– Ближний бой – это какое расстояние?
– 50-70 метров. Нарезной-то с оптикой, там еще больше.
– Самая крупная добыча?
– Недавно – лось.
– С Лосем завалили лося?
– Получается, так.
– Есть мнение, что убивать зверей – сомнительное развлечение.
– Мне нравится, потому что занимаюсь этим в хорошей компании в свободное время.
– Получаете адреналин?
– Нет. Опасности не чувствовал. В последнее время вообще с вышки стрелял, – сказал главный тренер «Шинника».