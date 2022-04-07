Вадим Евсеев: «Мне нравится охота. Опасности не чувствовал, в последнее время с вышки стрелял»

рассказал об увлечении охотой.

– Вы дружите с Лоськовым. Почему именно с ним сошлись?

– Мы играли не только в , но и потом в «Сатурне». Вместе с ним охотимся.

Причем семь лет ездил с Лоськовым – ни разу на меня зверь не вышел. На кого-то выходили кабан и лось, а на меня только косуля через семь лет. Попал. Хотя так было первые семь лет с 2002 года. А сейчас, наоборот – результативно. Хватает одного патрона.

– Из чего стреляете?

– У меня двустволка, а у Лоськова – нарезной ствол. Получается, что я в ближнем бою, а он в дальнем.

– Ближний бой – это какое расстояние?

– 50-70 метров. Нарезной-то с оптикой, там еще больше.

– Самая крупная добыча?

– Недавно – лось.

– С Лосем завалили лося?

– Получается, так.

– Есть мнение, что убивать зверей – сомнительное развлечение.

– Мне нравится, потому что занимаюсь этим в хорошей компании в свободное время.

– Получаете адреналин?

– Нет. Опасности не чувствовал. В последнее время вообще с вышки стрелял, – сказал главный тренер .