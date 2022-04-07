Евсеев считает, что любой российский тренер мог бы работать в Европе: «Только как он туда попадет?»

Главный тренер высказался о перспективах российских коллег за рубежом.

– Есть такое, что иностранцев по умолчанию считают лучше?

– А в чем они лучше?

– Мы этого не утверждаем.

– Вы же сами это создаете. Как это называется? Пятая сила? Ну пишите тогда наоборот, что наши тренеры – лучшие. Все это подхватят. Вы можете так все расставить, что и футбол будет считаться хорошим. Вам нужно только захотеть.

– Помогите нам найти лучших российских тренеров на сегодня. Кто из них, по-вашему, мог бы работать в Европе?

– Любой. Только как он туда попадет? Вот мы периодически играем в хоккей, и там есть один представитель сети футбольных клубов – на Кипре, в Латвии…

– Ломакин?

– Не он, но приближенный к нему человек. И он меня спрашивает, знаю ли я английский язык. Отвечаю, что не знаю. Мне сразу: «Учи, блин, английский! Учи!» А с нами рядом стоял Широков, и он уточняет: «А иностранцы, приезжая в Россию, разве учат русский язык?»

– Английский считается самым международным языком, в том числе в футболе. Его учат и португальцы, и немцы, и остальные.

– Поеду за границу – выучу. Мне сразу напоминают, что там в командах по 15 иностранцев и с ними нужно сразу разговаривать. Только вот у нас иностранные тренеры как-то же общаются с россиянами. Они могут донести мысль через переводчика, а я – нет? Так, что ли?

– У вас вообще есть цель поработать за границей?

– Нет. У меня есть цель быть востребованным. Вот сейчас востребован во второй лиге, – сказал Евсеев.