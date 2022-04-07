Вадим Евсеев: «Мы детьми постоянно бегали во дворах, а сейчас у ребенка где координация? В компьютере»

считает, что детям нужно чаще играть в футбол, а не в компьютерные игры.

– Ваша знаменитая обработка мяча попой – такое тренируется годами?

– Просто координация. Может, вообще первый раз это сделал, не помню.

Когда мы были детьми, то постоянно бегали во дворах. А сейчас у ребенка где координация? В компьютере.

Одно дело, когда ты полтора часа тренируешься, а потом сидишь дома. А другое дело, когда полтора часа тренируешься и еще во дворе гоняешь дотемна.

Тут не только координация, но и работа с мячом. Таких людей называют игровики – они во все способны играть: футбол, баскетбол, хоккей, волейбол. Этого сейчас не хватает, – высказался главный тренер .