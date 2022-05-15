Джейдон Санчо: «МЮ» известен тем, что берет трофеи и находится в числе лучших. Хотим начать сезон с чистого листа»

поделился ожиданиями от следующего сезона.

«Мы хотим начать новый сезон с чистого листа. Придет новый тренер. Мы с нетерпением ждем возможности познакомиться с его идеями и планами на команду.

Нужно мыслить позитивно. Моя карьера только начинается. Надеюсь, скоро она взлетит. Это был сложный сезон, особенно будучи игроком «Манчестер Юнайтед», ведь этот клуб многого достиг за последние годы.

«Юнайтед» известен тем, что берет трофеи и находится в числе лучших. Это был сложный сезон для всех нас, но я думаю, что мы должны снова продемонстрировать веру», – сказал вингер .

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