«Динамо» завоюет медали РПЛ впервые с 2008 года. Бело-голубые станут минимум третьими

«Динамо» станет призером нынешнего сезона .

После поражения от «Краснодара» (0:1) армейцы потеряли шансы обойти бело-голубых.

«Динамо» может занять либо второе, либо третье место. Это зависит от результата матча 30-го тура с . У обеих команд по 52 очка, но московскому клубу для второго места достаточно ничьей, так как в первом матче он обыграл южан (1:0).

Это будут первые медали с 2008 года, когда москвичи взяли бронзу.

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