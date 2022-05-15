«Динамо» завоюет медали РПЛ впервые с 2008 года. Бело-голубые станут минимум третьими

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«Динамо» станет призером нынешнего сезона РПЛ.

После поражения ЦСКА от «Краснодара» (0:1) армейцы потеряли шансы обойти бело-голубых.

«Динамо» может занять либо второе, либо третье место. Это зависит от результата матча 30-го тура с «Сочи». У обеих команд по 52 очка, но московскому клубу для второго места достаточно ничьей, так как в первом матче он обыграл южан (1:0).

Это будут первые медали «Динамо» с 2008 года, когда москвичи взяли бронзу.

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