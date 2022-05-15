Гендиректор «Спартака»: «Пенальти не было. Результат с «Зенитом» такой, какой есть»

Генеральный директор «Спартака» считает, что пенальти в пользу не было.

На 92-й минуте игры 29-го тура хавбек петербуржцев упал в штрафной красно-белых в результате контакта с вратарем , вышедшим из ворот, чтобы перехватить мяч. После этого забил, но гол был отменен арбитром Павлом Кукуяном, назначившим пенальти, который реализовал Андрей Мостовой.

«Думаю, что пенальти не было. Результат такой, какой есть», – сказал Евгений Мележиков.

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