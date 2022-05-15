Гендиректор «Спартака»: «Пенальти не было. Результат с «Зенитом» такой, какой есть»

Генеральный директор «Спартака» считает, что пенальти в пользу «Зенита» не было.
На 92-й минуте игры 29-го тура РПЛ хавбек петербуржцев Александр Ерохин упал в штрафной красно-белых в результате контакта с вратарем Александром Селиховым, вышедшим из ворот, чтобы перехватить мяч. После этого Малком забил, но гол был отменен арбитром Павлом Кукуяном, назначившим пенальти, который реализовал Андрей Мостовой.
«Думаю, что пенальти не было. Результат такой, какой есть», – сказал Евгений Мележиков.
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