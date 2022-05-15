Орлов о Дзюбе: «Он легенда «Спартака», фанаты на «Вираже» освистывают его. Уход не станет потерей для «Зенита»

назвал легендой «Спартака».

– Расставание с Дзюбой не станет большим событием для Петербурга. Уже все понимают, что ему пора уходить из .

– Почему такое отношение к легенде клуба?

– Он легенда спартаковского клуба. Последние два года фанаты на «Вираже» освистывают его фамилию при объявлении состава.

Уход Дзюбы не станет потерей – команда уже несколько месяцев фактически играет без него. В игре со «Спартаком» вышел на замену и тоже ничего не смог сделать. Он уже маломаневренный нападающий, не игрок основного состава, – заявил журналист.

Фильм «Мы – «Спартак»!» к столетию клуба. Смотрите бесплатно по промокоду KIONSPARTAK