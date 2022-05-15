Ваноли про 1:1 с «Зенитом»: «Спартак» мотивировали и унизительное поражение 1:7, и 27 очков в таблице между нами»

Главный тренер «Спартака» подвел итоги матча с «Зенитом» (1:1) в .

«Команду было легко готовить к этому матчу. Здесь все прекрасно все понимали. Добавляло нам мотивацию и унизительное поражение 1:7, и ролик «Зенита», и 27 очков в таблице между нами. Мы хотели доказать и показать, какого прогресса мы добились.

При подготовке к матчу мы хотели понять, на какой стадии нашей работы мы находимся. Мы играли против сильнейшей команды. Хотели сразиться с «Зенитом». Но буквально за несколько дней у нас выбыло три центральных защитника. Это добавляло сложности.

Большая заслуга моих ребят. Я им всем благодарен. Мы прогрессируем в тактике», – сказал Ваноли.

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