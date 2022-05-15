«Атлетико» объявил об уходе Суареса и Эрреры по окончании сезона

Нападающий Луис Суарес и полузащитник уходят из .

Мадридцы в твиттере призвали болельщиков после игры с «Севильей» на не спешить на выход, поскольку клуб собирается выразить благодарность футболистам, покидающим команду.

Эррера выступает за «Атлетико» с сезона-2019/20, Суарес – с сезона-2020/21. Со статистикой 32-летнего мексиканца можно ознакомиться здесь, 35-летнего уругвайца – тут.

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