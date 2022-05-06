Суарес хочет вернуться в «Барсу» и готов снизить зарплату ради этого. Его контракт с «Атлетико» – до лета

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Луис Суарес хочет вернуться в «Барселону» из «Атлетико».

Форвард, контракт которого с мадридским клубом действует до лета, хотел бы снова выступать за «Барселону», сообщил журналист Хосе Альварес Гайя в эфире El Chiringuito TV.

«Он готов снизить зарплату и адаптироваться к нуждам «Барселоны», – сообщил Гайя. 

Отмечается, что «Атлетико» не хочет продлевать контракт с 35-летним форвардом.

Суарес выступал за «Барселону» с 2014 по 2020 год и выиграл с клубом 13 трофеев. 

В этом сезоне уругваец провел 42 матча в составе «рохибланкос», забил 13 голов и отдал 2 передачи. Его статистика – здесь.

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