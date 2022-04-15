Джеррард назвал Суареса сильнейшим партнером по «Ливерпулю»: «С ним всегда было чувство, что он выиграет матч»

Теги Ливерпуль Хаби Алонсо Стивен Джеррард Астон Вилла премьер-лига Англия Атлетико Фернандо Торрес Ла Лига Хавьер Маскерано Луис Суарес Футбол

Стивен Джеррард рассказал, кого считает своим сильнейшим партнером по «Ливерпулю».

Выбирая между Фернандо Торресом и Луисом Суаресом, бывший капитан «красных» назвал уругвайца.

«Меня постоянно спрашивают об этом. Оба они феномены, но я выбираю Суареса, потому что у него было все.

Я поиграл с топ-футболистами: Хаби Алонсо, Хавьер Маскерано, Фернандо Торрес. Но Суарес был из ряда вон.

Неважно, с кем ты играешь, с ним у тебя всегда было чувство, что он выиграет для тебя любой матч», – сказал Джеррард.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные