Джеррард назвал Суареса сильнейшим партнером по «Ливерпулю»: «С ним всегда было чувство, что он выиграет матч»

рассказал, кого считает своим сильнейшим партнером по «Ливерпулю».

Выбирая между Фернандо Торресом и , бывший капитан «красных» назвал уругвайца.

«Меня постоянно спрашивают об этом. Оба они феномены, но я выбираю Суареса, потому что у него было все.

Я поиграл с топ-футболистами: , , . Но Суарес был из ряда вон.

Неважно, с кем ты играешь, с ним у тебя всегда было чувство, что он выиграет для тебя любой матч», – сказал Джеррард.