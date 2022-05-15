Семак про 1:1 со «Спартаком»: «Тяжело складывалась игра. «Зенит» не остановился, пропустив гол»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча со «Спартаком» (1:1) в РПЛ.

«Тяжело складывалась игра. По ходу игры в первом тайме контролировали мяч, во втором тайме пропустили быстрый гол. Дальше нужно было атаковать, вскрывать оборону, а «Спартак» хорошо пользовался зонами.

Рад, что смогли добиться ничьей. Команда не остановилась, играли до финального свистка. Хорошо, что смогли не проиграть», – сказал Семак.

«Зенит» не проигрывает «Спартаку» 9 матчей подряд – с 2017 года

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