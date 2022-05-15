Семак про 1:1 со «Спартаком»: «Тяжело складывалась игра. «Зенит» не остановился, пропустив гол»

Главный тренер подвел итоги матча со «Спартаком» (1:1) в .

«Тяжело складывалась игра. По ходу игры в первом тайме контролировали мяч, во втором тайме пропустили быстрый гол. Дальше нужно было атаковать, вскрывать оборону, а «Спартак» хорошо пользовался зонами.

Рад, что смогли добиться ничьей. Команда не остановилась, играли до финального свистка. Хорошо, что смогли не проиграть», – сказал Семак.

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