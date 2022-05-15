Ваноли о Жиго в запасе «Спартака»: «Он уезжал во Францию, вернулся ночью. Может, появится на поле»

Главный тренер «Спартака» объяснил выбор состава на игру с «Зенитом».

– Я прочувствовал важность этого матча, результат первого круга добавляет ответственности.

– В стартовый состав попали Рассказов, Пруцев и Хлусевич.

– У нас были проблемы после кубка, выбывало два центральных защитника. Жиго уезжал во Францию по личным обстоятельствам, вернулся только ночью. Он все равно пожелал быть в составе, может, и появится на поле, – сказал Ваноли в эфире «Матч Премьер».

Рассказов, Одоевский, Алип и Соболев – в стартовых составах «Спартака» и «Зенита». Дзюба и Жиго – в запасе

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