Зеленов о видео «Спартака» к матчу с «Зенитом»: «Мне вчера ночью звонили разные влиятельные люди. Негодовали»

Глава пресс-службы «Спартака» высказался о видео клуба к матчу с «Зенитом».

– Я понимаю, что вам сейчас надо меня спровоцировать на заявление, но я опять же говорю: смотрите клип, что же мы, будем все кино комментировать? Я же не Антон Долин, правильно, чтобы вам раскрывать смысл фильма. Главное, чтобы каждый болельщик, телезритель и кинокритик увидел в этом ролике то, что хотел увидеть. Здорово, что это зашло публике.

– Самая неожиданная реакция, которая вам прилетела?

– Мне? (смеется) Мне прилетели звонки вчера ночью от разных людей влиятельных.

– Раскройтесь нам.

– Нет, не раскроюсь.

– Насколько влиятельных?

– Достаточно.

– Негодовали?

– Негодовали.

– Вас не вызывали на разговор в РФС?

– Меня не могут вызвать в РФС, я там не работаю.

– В Комитет по этике.

– Комитет по этике – посмотрим, – сказал Дмитрий Зеленов.

«Спартак» анонсировал матч с «Зенитом» видео с отсылками к «Газпрому», ВАР, «Сочи» и «Оренбургу» под песню «Проклятый старый дом»

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