Зеленов о видео «Спартака» к матчу с «Зенитом»: «Мне вчера ночью звонили разные влиятельные люди. Негодовали»

Глава пресс-службы «Спартака» высказался о видео клуба к матчу с «Зенитом».
– Я понимаю, что вам сейчас надо меня спровоцировать на заявление, но я опять же говорю: смотрите клип, что же мы, будем все кино комментировать? Я же не Антон Долин, правильно, чтобы вам раскрывать смысл фильма. Главное, чтобы каждый болельщик, телезритель и кинокритик увидел в этом ролике то, что хотел увидеть. Здорово, что это зашло публике.
– Самая неожиданная реакция, которая вам прилетела?
– Мне? (смеется) Мне прилетели звонки вчера ночью от разных людей влиятельных.
– Раскройтесь нам.
– Нет, не раскроюсь.
– Насколько влиятельных?
– Достаточно.
– Негодовали?
– Негодовали.
– Вас не вызывали на разговор в РФС?
– Меня не могут вызвать в РФС, я там не работаю.
– В Комитет по этике.
– Комитет по этике – посмотрим, – сказал Дмитрий Зеленов.
«Спартак» анонсировал матч с «Зенитом» видео с отсылками к «Газпрому», ВАР, «Сочи» и «Оренбургу» под песню «Проклятый старый дом»
Перепись болельщиков «Спартака»! Отметьте на карте, откуда вы болеете за любимый клуб