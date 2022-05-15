Тимо Вернер: «Я мог перейти в «Ливерпуль», но выбрал «Челси» и выиграл ЛЧ. Не худшее решение»

Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Лига чемпионов УЕФА Тимо Вернер Футбол

Тимо Вернер не жалеет, что выбрал «Челси» вместо «Ливерпуля».

«Когда я играл за «РБ Лейпциг», у меня была возможность перейти в Премьер-лигу. «Ливерпуль» был в моих мыслях, это была большая возможность для меня, но все-таки я выбрал «Челси» и выиграл Лигу чемпионов в прошлом году. Это было не худшее решение.

Клопп – один из лучших немецких тренеров. Не хочу атаковать нашего тренера, но за последние годы он выиграл наибольшее число трофеев. У него очень хороший характер – такой характер нравятся немцам, потому что он кажется веселым», – сказал форвард «Челси».

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные