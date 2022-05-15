Тимо Вернер: «Я мог перейти в «Ливерпуль», но выбрал «Челси» и выиграл ЛЧ. Не худшее решение»

не жалеет, что выбрал «Челси» вместо «Ливерпуля».

«Когда я играл за «РБ Лейпциг», у меня была возможность перейти в Премьер-лигу. был в моих мыслях, это была большая возможность для меня, но все-таки я выбрал «Челси» и выиграл Лигу чемпионов в прошлом году. Это было не худшее решение.

Клопп – один из лучших немецких тренеров. Не хочу атаковать нашего тренера, но за последние годы он выиграл наибольшее число трофеев. У него очень хороший характер – такой характер нравятся немцам, потому что он кажется веселым», – сказал форвард .

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