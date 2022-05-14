Алиссон: «Челси» играл хорошо, но «Ливерпуль» заслужил победу. Она придаст уверенности перед матчами АПЛ и ЛЧ»

Вратарь высказался после выигранного финала Кубка Англии.

Мерсисайдцы одержали победу над «Челси» по пенальти со счетом 6:5. Бразилец отразил удар полузащитника Мэйсона Маунта.

«Потрясающе, мы провели очень хороший матч. Очень жаль, что не забили. Хорошее противостояние, в котором нам удалось сохранить ворота сухими. А затем парни прекрасно справились с пенальти. Мне нужно было лишь отразить последний удар.

Я очень рад. И я, и Менди совершили потрясающие сэйвы. Без помощи партнеров я бы так не сыграл, они облегчили мне работу.

Сэйв был хорош, да? Тренеры вратарей помогают мне принимать верные решения.

«Челси» играл хорошо, но мы заслужили победу. Она придаст нам уверенности перед играми и Лиги чемпионов», – сказал голкипер BBC One.

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