Тухель о поражении от «Ливерпуля»: «Сказал игрокам, что горжусь ими. «Челси» провел 240 минут в финалах против самой опасной команды мира, счет – 0:0»

высказался о поражении от «Ливерпуля» в финале Кубка Англии.

– Как и в случае с предыдущим финалом, Кубка лиги, никаких сожалений. Я сказал команде, что горжусь ею.

Мы провели 240 минут в финалах против, возможно, самой опасной атакующей команды в мире, и счет – 0:0. Мы проигрываем по пенальти, и мы разочарованы и опечалены, но в то же время гордимся тем, что сделали все, что должны были.

Во время игры я был уверен, что перевес был у нас, но, к сожалению, я был неправ.

– Насколько вы близки к тому, чтобы сократить разрыв с ?

В этом сезоне мы четыре раза доказали, что можем показывать пиковую игру, чтобы конкурировать с ними на таком уровне. Все результаты были заслуженными, и матчи могли пойти как в нашу, так и в их пользу.

Разница на протяжении всего сезона заключалась в том, что они могли делать это в среду и в субботу, в среду и в субботу.

Они приехали с большим составом, все, кроме Фабиньо, были в хорошем игровом ритме. У нас не было многих игроков, Нголо [Канте] провел одну тренировку, а Матео [Ковачич] играл с лодыжкой такого размера, что я не знал, что на нее можно надеть обувь. Вот откуда берется разрыв.

–Как вы оцениваете этот сезон?

– Зависит от того, что мы сделаем в последних двух играх и чем он закончится. Тогда я выскажу вам свое честное мнение, – сказал главный тренер .

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