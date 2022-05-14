Изидор покинул стадион на костылях после игры с «Динамо». У игрока «Локо» подозрение на растяжение связок

покинул стадион на костылях.

Футболист находился в сопровождении работников клуба. У игрока была перевязана левая нога.

21-летний француз вышел на поле во втором тайме матча против (3:3) и сыграл 30 минут.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», первичный осмотр не показал повреждения костей у Изидора, но есть подозрение на растяжение связок.

Точный диагноз будет известен после углубленного осмотра.

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