Макаров о 3:3 с «Локо»: «Результат отличный. В матче с «Сочи» жду победы»

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Денис Макаров назвал отличным результатом ничью с «Локомотивом» (3:3). 

«Результат отличный. Борьба за серебро? Конечно. Откройте таблицу, там все видно. Боремся.

В матче с «Сочи» жду победы», – сказал полузащитник «Динамо». 

«Динамо» идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка в 29 матчах. «Сочи» идет на третьей строчке, у команды также 53 очка, однако команда уступает бело-голубым по дополнительным показателям.

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